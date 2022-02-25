В Офисе Зеленского назвали города, которые стремятся взять российские войска

Киев, Харьков и Херсон – города Украины, на которых сейчас сосредоточены основные усилия противника и войск Вооруженных сил Украины, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, говоря об оперативной ситуации с наступлением России, передает УНИАН.

«Сейчас наиболее горячие три точки. Это северные окраины Киева – там на расстоянии 20-30 км в районе Макарова, на Житомирской трассе скопление войск противника... Вторая точка горячая – это Харьков. Там сейчас идут артиллерийские бои, работает авиация противника, наша армия дает отпор», - сказал Арестович.

По его словам, из Мариуполя «горячих сообщений» сегодня не было. «И Херсон. Уличные бои. Это многоточия такие, на которых сосредоточены основные усилия. И наших, и противника»,- резюмировал Арестович.