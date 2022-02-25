Ирина Винер: Отстранение российских спортсменов – правильное решение
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поддержала решение Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участвовать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам из-за ситуации на Украине.
«Отстранение спортсменов – это из-за того, что боятся провокаций и несчастных случаев, от которых никто из российских спортсменов не застрахован, - приводит слова Винер-Усмановой РБК Спорт. – Поэтому это правильное решение для страховки наших спортсменов. Они сейчас не должны ехать на соревнования.
Очень прискорбно, что лучшие спортсмены на Земле сейчас подвергаются политическому давлению. Но если соревнования будут в наших дружественных странах, то туда мы можем поехать, потому что есть уверенность, что там не будет провокаций.
Были ситуации, когда с нашими фехтовальщиками никто не хотел выходить на дорожку, когда в Сочи иностранные спортсмены не выходили на соревнования не потому, что боялись провокаций, а в знак протеста не хотели выступать, потому что это было в России и это были россияне».
В понедельник Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Многие спортивные федерации, в том числе ФИФА и УЕФА, запретили российским сборным и клубам выступать на международной арене, лишив тем самым сборную России шанса попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Сегодня примеру футбольных коллег последовала Международная федерация баскетбола (ФИБА), также приняв решение отстранить все российские сборные и команды от всех соревнований под эгидой организации.
Сегодня также стало известно, что российский бизнесмен Алишер Усманов, попавший под санкции Евросоюза, приостановил исполнение обязанностей главы Международной федерации фехтования (FIE).