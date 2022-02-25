Ирина Винер: Отстранение российских спортсменов – правильное решение

«Отстранение спортсменов – это из-за того, что боятся провокаций и несчастных случаев, от которых никто из российских спортсменов не застрахован, - приводит слова Винер-Усмановой РБК Спорт. – Поэтому это правильное решение для страховки наших спортсменов. Они сейчас не должны ехать на соревнования.

Очень прискорбно, что лучшие спортсмены на Земле сейчас подвергаются политическому давлению. Но если соревнования будут в наших дружественных странах, то туда мы можем поехать, потому что есть уверенность, что там не будет провокаций.

Были ситуации, когда с нашими фехтовальщиками никто не хотел выходить на дорожку, когда в Сочи иностранные спортсмены не выходили на соревнования не потому, что боялись провокаций, а в знак протеста не хотели выступать, потому что это было в России и это были россияне».