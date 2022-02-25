Зеленский – иностранцам: Если Украина падет, то они будут на ваших границах

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам рассказал, что в случае падения Украины войска России будут на границе НАТО и уже там будут совершать свои провокации.

«Я им (иностранным лидерам – ред.) говорил, что Украина будет бороться, вы увидите, крепче всех, но одни мы в одиночестве с Россией мы просто не сможем. Когда я говорю о России, я говорю сейчас не о народе, я говорю об их армии, об их руководстве... Если Украина падет, то все эти войска будут на границах ваших стран членов-НАТО, будут на границе Литвы, Польши и т.д.», - заявил Зеленский в интервью CNN и Reuters.

По словам президента, Украина готовилась к российскому вторжению и имела 6 вариантов обороны государства. Он отметил, что все уже давно вовлечены в полномасштабную войну.