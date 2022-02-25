Послы ЕС согласовали отключение от системы SWIFT банков ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Об этом со ссылкой на согласованный список сообщило во вторник агентство Блумберг.

Как отмечается, перечень включает ряд банков, против которых уже введены санкции со стороны содружества. При этом подчеркивается, что Сбербанк и Газпромбанк в списке не фигурируют. Уточняется, что в список все еще могут вноситься корректировки.