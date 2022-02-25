Россиянам запретили вывозить из страны больше $10 тысяч

Президент России Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. Об этом говорится в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза», - говорится в указе президента Владимира Путина.

Кроме того, указ запрещает лицам из «недружественных стран» проводить сделки с ценными бумагами, недвижимостью, а также получать рублевые кредиты без одобрения специальной Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.