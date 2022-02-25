Глава МВД Турции назвал «умственно отсталыми» призывающих вернуть России С-400
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу прокомментировал во вторник призывы вернуть России приобретенные Анкарой зенитные ракетные системы С-400 из-за событий в Украине.
«Когда началась война между Россией и Украиной, они используют чудесные лозунги: «Давайте вернем С-400». Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию в Украине, и выдвигать предложения вернуть системы защиты, это полный идиотизм», - приводит его слова новостной портал Haberler.