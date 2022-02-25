Вооруженные силы Украины уничтожили колонну российских военных, которая днем отправилась со стороны Николаева в направлении города Баштанка, сообщает УНИАН со ссылкой на главу Кировоградской областной госадминистрации Марию Черную.

"Колонна русских военных дошла до Баштанки, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная тероборона гоняла по полям. Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. Но это им не помогло. Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны – несколько десятков единиц бронетехники", – отметила она.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что "есть видео, что 800 единиц техники палили, посмотрим, сколько на самом деле. Но очень много техники положили", – сообщил он.



По его словам, жители Баштанки забрали у военных РФ два БТР себе в тероборону.