Apple прекратил онлайн-продажу своих товаров в России
Товары компании Apple невозможно приобрести на официальном сайте компании в России, передает РИА Новости.
В данный момент, в графе «Доставка» написано «в настоящее время недоступно».
Товары компании Apple невозможно приобрести на официальном сайте компании в России, передает РИА Новости.
В данный момент, в графе «Доставка» написано «в настоящее время недоступно».
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
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