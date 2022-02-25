Пленный российский солдат рассказал об ужасающих фактах. По его словам, российские офицеры убивают своих раненых солдат, оставляют погибших на поле боя, не оповещают родных. Видео в связи с этим распространил пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла», - рассказал пленный.

В СБУ отметили, что этому солдату повезло больше, чем другим, - он попал в плен в Украину.

«Он плачет и просит маму обратиться в «Союз матерей России», надеется на обмен», - добавили в Службе.