Зеленский отреагировал на заявление Москвы о намерении нанести удар по зданию СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Российской Федерации о намерении нанести удар по зданию Службы безопасности Украины в Киеве, призывая международных партнеров закрыть небо над Украиной. Об этом Зеленский сказал в совместном интервью для Reuters и CNN, полное видео которого опубликовано офисом президента в Facebook.

«Только что официальное заявление Генштаба Российской Федерации о том, что будет нанесен ракетный удар, мне кажется, по одному из зданий Службы безопасности Украины. Служба безопасности Украины расположена на улице Владимирской. Через 200 метров расположена София Киевская. София Киевская – это также военная инфраструктура? То есть это для всех людей христианского мира, для православных, не только христианского, для всех людей, которые есть верующие, – это святыня. Люди просто бьют ракетными ударами в этот город. Старый город. В старый Киев. Прямо в сердце Киевской Руси. Вот что мы видим. То есть как эти ценности защищать. Я такие вещи защищаю. А что будет дальше, мы посмотрим», - сказал Зеленский.

В связи с этим президент вновь призывает международных партнеров закрыть небо над Украиной и сделать бесполетную зону.