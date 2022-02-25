Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России

Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида, передает UNN.

«Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проведет публичные слушания по делу относительно обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него (Украина против России) в понедельник, 7 и вторник, 8 марта 2022 года, во Дворце мира в Гааге, где находится суд», - говорится в сообщении суда.

Также отмечается, что в связи с нынешней пандемией коронавируса, слушания пройдут в смешанном формате.

«Некоторые члены суда будут присутствовать лично на устных заседаниях в Большом зале юстиции в то время, как другие будут участвовать дистанционно по видео. Представители сторон по делу будут участвовать лично или по видео», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.