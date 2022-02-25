Причина такого решения организации – военное вторжение России в Украину. Гран-при России «Формулы-1» должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Ранее стало известно, что ФИА решила не отстранять пилотов из Российской Федерации и Республики Беларусь от участия в международных гонках. При этом они будут обязаны выступать под нейтральным флагом.

Новоиспеченный президент ФИА Мохаммед бен Сулайем дал комментарий относительно решения не отстранять российских и белорусских пилотов.

«Я хочу поблагодарить членов совета за принятые решения в интересах спорта и мира. Мы выражаем солидарность Леониду Костюшенко, президенту Автомобильной федерации Украины, и всей семье ФИА в этой стране. Принятые меры признают власть Украинской федерации в стране и соответствуют рекомендациям, которые недавно сделал МОК. Мы продолжаем активные обсуждения с членами ФИА, продолжая выражать сострадание и поддержку в момент, когда они в этом нуждаются. Мы искренне надеемся на мирное разрешение их невзгод», - цитирует бен Сулайема пресс-служба ФИА.

До этого генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали допустил, что место Гран-при России в календаре чемпионата мира 2022 года может занять другой этап.

«В последние годы мы доказали свою гибкость, так что у нас нет никаких проблем с поиском возможных решений. Я могу подтвердить, что вариант с заменой возможен и в этом году», - заявил он.