В России ограничили работу Apple Pay
Apple сообщила, что система Apple Pay и другие услуги компании ограничены в России.
Напомним, что ранее Apple заблокировала онлайн-продажу своих гаджетов и аксессуаров на территории России.
Apple сообщила, что система Apple Pay и другие услуги компании ограничены в России.
Напомним, что ранее Apple заблокировала онлайн-продажу своих гаджетов и аксессуаров на территории России.
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