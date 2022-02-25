Турция применит 19-ю статью Конвенции Монтрё по отношению к России и Украины

«Турция применит 19-ю статью Конвенции Монтрё о проходе военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор и официально об этом проинформировала Россию и Украину». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Анкара приняла такое решение из-за войны.

«В последний раз русские говорили, что в Черное море отправятся четыре корабля 27-28 февраля. Три из них не были зарегистрированы на базах в Черном море. Мы сказали: «не отправляйте эти корабли», - сказал Чавушоглу.

При этом глава турецкого внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что Турция попросила Россию не отправлять корабли через проливы в дружеской манере и Москва согласилась.

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Дарданеллы и Босфор.