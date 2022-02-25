Зеленский заявил о шести вариантах обороны Украины

У властей Украины есть шесть вариантов обороны страны, сказал в интервью CNN и Reuters президент Украины Владимир Зеленский.

«Но когда ты готовишься заранее, то необязательно подготавливать твоего врага, чтобы он был готов к твоей реакции. Поэтому мне не нравилась эта ситуация, что мы должны рисковать всем и сказать, что мы готовимся, «вот посмотрите, тут мы будем действовать так, а тут так…». У нас есть шесть вариантов обороны нашей страны», - сказал Зеленский.

Глава украинского государства потребовал от НАТО гарантии безопасности в случае, если Альянс не будет принимать Украину из-за позиции России.

Также Зеленский считает, что если бы санкции ввели раньше, не было бы никакого вторжения: «А мы предупреждали и президента Байдена, и Европейский союз: введите превентивно, введите санкции раньше, вы увидите, какая будет реакция, не будет никакого вторжения. Меня тоже никто не слышал. А теперь вы видите, что происходит».