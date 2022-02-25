На войне в Украине погибла наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ

В Украине во время военных действий погибла наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом в Facebook сообщила руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева.

«Первая смерть в миссии ОБСЕ. Убита сотрудница в войне России против Украины. Женщина, 45 лет», - написала она.

При этом депутат не уточнила, где это произошло и при каких обстоятельствах.