Грузинская оппозиция требует отставки премьера из-за позиции по Украине

В Тбилиси проходит большой оппозиционный митинг, главным требованием которого является отставка премьера Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

«Во-первых, должен пойти Ираклий Гарибашвили… Во-вторых, мы должны перейти к конкретным и действенным шагам, чтобы помочь Украине. Третье наше требование, чтобы сразу после их ухода Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе», - заявила на митинге лидер партии «Дроа» Елене Хоштария.

Она подчеркнула, что эти требования были согласованы «всеми общественными группами и всеми партиями», и они будут вместе добиваться их выполнения.