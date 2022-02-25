Грузинская оппозиция требует отставки премьера из-за позиции по Украине
В Тбилиси проходит большой оппозиционный митинг, главным требованием которого является отставка премьера Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
«Во-первых, должен пойти Ираклий Гарибашвили… Во-вторых, мы должны перейти к конкретным и действенным шагам, чтобы помочь Украине. Третье наше требование, чтобы сразу после их ухода Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе», - заявила на митинге лидер партии «Дроа» Елене Хоштария.
Она подчеркнула, что эти требования были согласованы «всеми общественными группами и всеми партиями», и они будут вместе добиваться их выполнения.
После обращения Хоштария митингующие начали скандировать «Иди» в адрес премьера Гарибашвили.
Как отмечает издание, акции в поддержку Украины идут в Тбилиси и других городах Грузии от 24 февраля, однако до сих пор они никогда не были политическими.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ за войну в Украине, потому что это «нанесет еще больший ущерб нашей стране и нашему народу».