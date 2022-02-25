ВС Украины: атака на Харьков была совершена с территории России
«Накануне российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м нанес удары по Харькову ракетами класса «воздух-земля», не пересекая границу с Украиной». Об этом сообщает командование Воздушных сил ВС Украины.
В ведомстве отметили, что самолет Ту-22м3, находясь за пределами границы, нанес удары по мирным жителям Харькова высокоточным оружием – ракетами «воздух-земля».
ВС Украины напомнили, что в результате обстрела были разрушены многоэтажки, школы, детские сады и другая инфраструктура города.
«По предварительным данным, от этих авиаударов погибли десятки харьковчан, в том числе и дети», – сказано в сообщении.