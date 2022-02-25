Российский сенатор: «Почему нельзя забрать тела русских солдат? Ведь их обгладывают собаки»
«Комитет солдатских матерей завален звонками и письмами от женщин, которые не могут связаться со своими сыновьями. Матери самостоятельно находят в украинских интернет-источниках информацию о том, что их сыновья в плену или погибли, но не знают, как забрать тела погибших. Почему не договориться о коридоре, по которому можно хотя бы вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, их обгладывают бродячие собаки. Некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые — это ни по каким законам войны невозможно». Об этом заявила российский сенатор и политический деятель, член Совета Федерации и депутат Госдумы Людмила Нарусова в эфире телеканал «Дождь».
Нарусова также раскритиковала требование Роскомнадзора использовать только официальные российские источники при освещении войны.
«Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну, и что они делают чтобы остановить кровопролитие, по-моему, сами не знают: они больше выполняют приказы, чем думают о том, что делают», - заявила она.
Депутат возмущена тем, что Роскомнадзор препятствует независимым СМИ сообщать достоверную информацию о происходящем.
«Такая ситуация возможна только при чрезвычайном или военном положении, но ни то, ни другое в стране пока не объявлено. Поэтому военная цензура или ограничение журналистов в сборе источников информации, согласно федеральному закону «О средствах массовой информации», невозможны».
По ее словам, у россиян, которые доверяют информации федеральных каналов, «короткая память», напомнив сюжет про «распятого мальчика» из Славянска.
«Это должно было вызвать такой прилив ненависти к Украине, что, видимо, нужно было для поднятия духа. Потом оказалось, что это фейк, чудовищная ложь. Так почему после этого мы должны доверять только федеральным каналам, которые, как всем понятно, безбожно врут?», — задается вопросом сенатор.