Российский сенатор: «Почему нельзя забрать тела русских солдат? Ведь их обгладывают собаки»

«Комитет солдатских матерей завален звонками и письмами от женщин, которые не могут связаться со своими сыновьями. Матери самостоятельно находят в украинских интернет-источниках информацию о том, что их сыновья в плену или погибли, но не знают, как забрать тела погибших. Почему не договориться о коридоре, по которому можно хотя бы вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, их обгладывают бродячие собаки. Некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые — это ни по каким законам войны невозможно». Об этом заявила российский сенатор и политический деятель, член Совета Федерации и депутат Госдумы Людмила Нарусова в эфире телеканал «Дождь».

Нарусова также раскритиковала требование Роскомнадзора использовать только официальные российские источники при освещении войны.

«Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну, и что они делают чтобы остановить кровопролитие, по-моему, сами не знают: они больше выполняют приказы, чем думают о том, что делают», - заявила она.