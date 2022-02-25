Зеленский оценил шансы следующих переговоров с Россией: 1%
Президент Украины Владимир Зеленский крайне низко оценивает вероятность проведения повторных переговоров с представителями России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN и агентству Reuters.
«Я получил некоторые детали первой встречи. Но пока не ощущаю конкретики… Единственное… Это 1% – что они снова могут встретиться», – сказал Зеленский.
Он заявил, что для начала предметных переговоров с Москвой необходимо, чтобы российские вооруженные силы прекратили бомбардировки украинских городов.
«Только при таких условиях возможен диалог», - подчеркнул президент Украины.