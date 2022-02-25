Пресс-секретарь Эрдогана: все эти процессы ослабят Россию
«Я не хочу быть пессимистом, но картина, которую я вижу, не очень многообещающая. Военные действия не внушают оптимизма». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN Turk.
На вопрос о том, что он думает о переговорах между Россией и Украиной, Калын сказал , что если атаки на украинские города продолжатся, удержать украинскую сторону за столом переговоров будет все труднее.
«Украинская сторона до сих пор демонстрировала желание продолжить переговоры с предложением Турции, но у России есть некоторые нереалистичные максималистские требования», - сказал он.
По его словам, в данный момент основное внимание уделяется окончанию войны и решению о прекращении огня за столом переговоров.
«Эскалация со стороны России не будет способствовать мирному процессу. К сожалению, сегодня произошли некоторые события, и я немного опасаюсь, что в ближайшие дни ситуация будет ухудшаться», - подчеркнул пресс-секретарь Эрдогана.
Калын отметил, что Турция является важным союзником Запада в трудные времена.
«Наши западные коллеги сказали нам: «Чрезвычайно важно, чтобы вы держали открытыми каналы связи с Россией, не сжигайте все мосты с Россией».
На вопрос, как он оценивает выдвижение Россией своего ядерного «козыря», Калын сказал, что Россия зря выносит ядерный вопрос на повестку дня.
«Это очень неправильная тактика — выносить ядерный вопрос на повестку. Это очень неправильный подход и показывает скорее слабость, чем силу. Надеюсь, что до этого не дойдет. К сожалению, даже если со стороны России и звучали какие-то обоснованные требования раньше, то эта война перечеркнула все. Все эти процессы ослабят Россию в экономическом и военном отношениях», - сказал Ибрагим Калын.