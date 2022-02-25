Под бомбами гибнут известные украинцы

Под Харьковом во время боя с российскими вооруженными силами погиб биатлонист Евгений Малышев, пишет «Украинская правда».

Отмечается, что два года назад он входил в состав сборной Украины среди юниоров. 20-летний спортсмен проходил службу в ВС Украины по контракту.

Также сообщается, что в Киевской области погибла доктор-анастезиолог научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Марина Калабина. Она попада под обстрел вооруженных сил России. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.