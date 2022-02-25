159 нобелевских лауреатов написали письмо в поддержку Украине

Нобелевские лауреаты по всему мира выразили свою поддержку Украине и украинскому народу.

«Мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет роль в этой агрессии. Все вместе мы осуждаем эти военные действия. Всегда есть мирный путь решения споров. Россия грубо нарушила Устав ООН, который говорит, что «Все члены должны воздерживаться от угроз или использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства

Наложенные санкции ограничат свободу передвижения таланливых и трудолюбивых россиян по миру. Зачем сейчас строить стену между Россией и миром? Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно.

Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить военные действия в Украине и вывести свои войска.

Мы уважаем спокойствие и силу украинцев. Мы с вами. Наши сердца – с семьями и друзьями тех украинцев и россиян, кто уже погиб или ранен. Пусть придет мир в наш прекрасный мир», - говорится в письме, подписанном 159 нобелевскими лауреатами.