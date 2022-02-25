ExxonMobil выходит из крупного нефтепроекта в России

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил о начале разработки шагов для выхода из проекта «Сахалин-1» из-за ситуации в Украине, передает РИА Новости.

«ExxonMobil управляет проектом «Сахалин-1» от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. «В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта», - сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что процесс прекращения операций необходимо будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение.