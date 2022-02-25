Правительство США хочет запретить российским самолетам летать в американском воздушном пространстве после аналогичных шагов ЕС и Канады, пишет Reuters со ссылкой на своих источников в правительстве Соединенных Штатов.

По их словам, точные сроки неясны, но этот шаг ожидается в течение следующих 24 часов.

«Белый дом в последние дни провел большие переговоры с американскими авиакомпаниями и частно спросили, не повредит ли этот шаг цепочкам поставок в США», - отмечает издание.