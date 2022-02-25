Путин разгневан санкциями разведка сша
Журналисты американского телеканала CNN из своих источников в разведке США заявили, что последние несколько дней российский президент России Владимир Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за жестких санкций Запада против российской экономики.
Отмечается, что высокопоставленные должностные лица администрации США официально обратились в разведывательные ведомства с просьбой выяснить, какое настроение у Путина, и проверить, стабильное ли у него состояние, в целом.
«У части американских политиков вызвало беспокойство чрезвычайно резкие и авантюрные военные действия в Украине. Мол, это очень сильно отличается на фоне предыдущих решений и поведения Путина», - заявили собеседники телеканала.
CNN также получило копию документа, который ФБР раздало руководству более десяти разведок западных стран.
В этой записке от ФБР отмечено, что Путин был чрезвычайно взбешен санкционными мерами, введенными правительствами стран Запада после начала действий в Украину, поскольку он почувствовал, что санкции ухудшили ситуацию гораздо быстрее, чем он надеялся, и в масштабе, не являющемся приемлемым для него.
В копии отчета, которую получили журналисты, изъяты предложения, в которых сказано, из-за каких конкретно санкций Путин был наиболее раздражен.
Кроме того, издание утверждает, что разведка сообщила, что объективное положение дел тщательно скрывается и замалчивается, даже среди элиты российского общества.
«Якобы многие богатые россияне не имели никакого известия о том, что Европа планирует закрыть небо для полетов российских самолетов, и они собирались дальше себе совершать поездки за границу», - говорится в документе, полученном журналистами телеканала.