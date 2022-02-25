Журналисты американского телеканала CNN из своих источников в разведке США заявили, что последние несколько дней российский президент России Владимир Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за жестких санкций Запада против российской экономики.

Отмечается, что высокопоставленные должностные лица администрации США официально обратились в разведывательные ведомства с просьбой выяснить, какое настроение у Путина, и проверить, стабильное ли у него состояние, в целом.

«У части американских политиков вызвало беспокойство чрезвычайно резкие и авантюрные военные действия в Украине. Мол, это очень сильно отличается на фоне предыдущих решений и поведения Путина», - заявили собеседники телеканала.