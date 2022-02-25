Цены на нефть побили рекорд 2014 года

Цены на нефть утром 2 марта выросли на 5%. Стоимость нефти достигла максимальных показателей с 4 июля 2014 года, сообщает РИА Новости.

Цены на майские фьючерсы на нефть марки Brent превысили 110 долларов за баррель, на апрельские фьючерсы на WTI преодолели планку 108 долларов за баррель.

Цены растут на фоне опасений по поводу возможных срывов поставок топлива из-за антироссийских санкций, а также из-за ухода с российского рынка компаний BP, Shell, Equinor, OMV, Exxon Mobil.