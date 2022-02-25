Япония введет санкции против Лукашенко

Япония введет санкции в отношении Беларуси из-за Украины уже на этой неделе, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте, передает Interfax.

По словам премьера, «учитывая причастность Беларуси» к ситауции вокруг Украины, Япония решила «принять санкционные меры против отдельных лиц, включая президента Александра Лукашенко, а также юридических лиц, и осуществить меры экспортного контроля».

«Это должно быть осуществлено в течение этой недели», - отметил премьер-министр.