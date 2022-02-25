Мэр Херсона сообщил о сотнях погибших и обратился к Зеленскому
В Херсоне, куда вошли российские военные, уже захвачен ими речной порт и железнодорожный вокзал. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, передает УНИАН.
По неподтвержденной информации, в городе обстреляли здание СБУ и там начался пожар.
Колыхаев также попросил президента Украины организовать зеленый коридор, чтобы "собрать сотни трупов в районе города". Глава Херсона не смог назвать точное количество погибших и раненых среди мирного населения. В Херсон также нужно привезти продукты - склады расположены за пределами города.
В комментарии "Радио Свобода" Колыхаев уточнил, что погибшие и раненые есть как среди военных, так и среди мирного населения.