Мэр Херсона сообщил о сотнях погибших и обратился к Зеленскому

В Херсоне, куда вошли российские военные, уже захвачен ими речной порт и железнодорожный вокзал. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, передает УНИАН.

По неподтвержденной информации, в городе обстреляли здание СБУ и там начался пожар.

Колыхаев также попросил президента Украины организовать зеленый коридор, чтобы "собрать сотни трупов в районе города". Глава Херсона не смог назвать точное количество погибших и раненых среди мирного населения. В Херсон также нужно привезти продукты - склады расположены за пределами города.

В комментарии "Радио Свобода" Колыхаев уточнил, что погибшие и раненые есть как среди военных, так и среди мирного населения.