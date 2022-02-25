Сегодня эвакуируют еще около 700 азербайджанцев

Сегодня будут эвакуированы еще около 700 азербайджанцев, прибывших из Украины в Молдову, заявил журналистам посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.

Он отметил, что в настоящее время число азербайджанцев, эвакуированных из Украины в Молдову, составляет четыре тысячи человек: «Эвакуация будет осуществляться автобусами. В каждом автобусе будет 70 пассажиров. Кроме того, 174 человека будут доставлены из Румынии в Азербайджан самолетами. Мы создали условия для эвакуации многих наших граждан на собственных автомобилях. Мы должны их встретить и разместить. В целом в течение сегодняшнего дня из Молдовы планируется эвакуировать 600-700 азербайджанцев».

Посол добавил, что азербайджанцы, эвакуированные автобусами в предыдущие дни, уже прибыли в Стамбул.