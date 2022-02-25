Российскими подразделениями Ворруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт в Херсоне работают в повседневном режиме, заявили в военном ведомстве. ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций.

Всего за время военной операции выведено из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры Украины, заявляют в Минобороны РФ.