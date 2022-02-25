Абрамович срочно продает активы в Лондоне и «Челси» депутат
Один из самых богатых олигархов России Роман Абрамович выставил на чрезвычайно срочную продажу не только свой клуб «Челси», но также элитную недвижимость, владельцем которой он является в Лондоне. Об этом сообщил британский депутат Крис Брайант, которого цитирует Times.
Брайант говорит, что Абрамович «в ужасе от санкций». Депутат обращается к правительству Британии с публичным призывом действовать как можно быстрее, чтобы наложить санкции еще до продажи активов и предотвратить выведение денег Абрамовича.
«Он планирует продать свой лондонский дом уже завтра, а также свою квартиру», - утверждает парламентарий из оппозиционной партии лейбористов.
Нефтяной магнат, состояние которого оценивалось в 2021 году в сумму в $14,5 млрд, является гражданином России, Португалии и Израиля и жителем Лондона. Формально он является самым богатым «португальцем» в мире и входит в десятку самых богатых лондонцев.
Пока Абрамович не подпал под волну санкций ни ЕС (вероятно, из-за наличия европейского гражданства), ни Британии, но это может измениться.