Один из самых богатых олигархов России Роман Абрамович выставил на чрезвычайно срочную продажу не только свой клуб «Челси», но также элитную недвижимость, владельцем которой он является в Лондоне. Об этом сообщил британский депутат Крис Брайант, которого цитирует Times.

Брайант говорит, что Абрамович «в ужасе от санкций». Депутат обращается к правительству Британии с публичным призывом действовать как можно быстрее, чтобы наложить санкции еще до продажи активов и предотвратить выведение денег Абрамовича.

«Он планирует продать свой лондонский дом уже завтра, а также свою квартиру», - утверждает парламентарий из оппозиционной партии лейбористов.