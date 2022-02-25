Власти Беларуси предоставили свои морги под трупы убитых во время вторжения на территорию Украины российских войск. Об этом сообщает пресс-секретарь белорусского оппозиционера Светланы Тихановской Анна Красулина, ссылаясь на полученную оперативную информацию, пишет segodnya.ua.

«Знаем, что в Мозыре забиты все морги. Причем там этнические чеченцы. И знаем, по оперативной информации, что им поручено на долгое хранение эти трупы россиян положить. Это значит, что они (российские власти) боятся отправлять "груз 200" в Чечню...", – рассказала Красулина в эфире "Украина 24".