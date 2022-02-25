Резников: в Украину уже прибыли новые Bayraktar

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые беспилотники Bayraktar.

По словам министра, увеличивается объем помощи и количество стран, которые оказывают эту помощь. «Присоединяются даже те, кто считал это невозможным», - добавил министр.

Резников отметил, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые беспилотники Bayraktar, а также будет больше ПЗРК Stinger и противотанковых ракет Javelin.