В Евросоюзе заявили, что войну с Россией не ведут, но поддерживают Украину

Евросоюз не ведет войну с Россией, но в текущей ситуации поддерживает Украину, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, санкции в отношении России необходимы, но санкции сами по себе не являются политикой, это реакция на сложившиеся обстоятельства.

«Нам нужны решения возникшей проблемы, и эти решения должны быть связаны с дипломатией... Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных», — заявил Боррель.

Он добавил, что сейчас крайне безответственно говорить о ядерной войне, и ЕС сейчас не обсуждает создание европейской армии. Однако порекомендовал странам - членам Евросоюза улучшить координацию между национальными вооруженными силами и увеличить общие расходы на оборону.