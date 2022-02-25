Украинские войска взяли под контроль трассу на Москву
Трасса Копти - Бачевск в Сумской области (часть трассы Киев-Москва) под контролем украинских войск, заявил в видеообращении на Facebook председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
По словам Живицкого, 1 марта трассу Копти - Бачевск частично освободили украинские войска, а частично оставили войска России.
"Наши люди перекрыли въезд из России в Украину, сделали в двух местах завалы — это и деревья, это и блоки, это другие заградительные сооружения. Теперь эта трасса контролируется теробороной Сумской области", - сказал он, добавив, что выставлены блокпосты.