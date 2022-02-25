Российские Вооруженные силы поразили за все время спецоперации 1502 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция", - цитирует генерала РИА Новости.

По словам Конашенкова, уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.