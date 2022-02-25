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Выбирая ноутбук, трудно не потеряться в многообразии моделей, в этом случае задачу облегчает бренд Apple - компания делает ставку на качество, а не количество, поэтому линейки ее ноутбуков лаконичны и удобны. В 2020 году компания выпустила MacBook Air с собственным чипом M1, который протестировал автор рубрики Lifestyle на новостном сайте 1news.az - журналист Феликс Вишневецкий провел неделю с этим ноутбуком и описал свои ощущения в материале. Дизайн и характеристики В течение недели я тестировал версию MacBook Air с чипом M1 с семиядерным графическим процессором, 256 ГБ SSD и 8 ГБ памяти. Мне ноутбук нужен для таких повседневных задач, как просмотр страниц в интернете, работа с документами при написании новостных статей и материалов, редактирование фото и видео и т.д. Для решения подобных задач эта версия подходит идеально, но для более профессионального использования, к примеру, если вы разработчик, стоит выбрать модель с 16ГБ памяти. Для меня очень важно чтобы ноутбук не шумел, так как это сильно отвлекает от написания статей и мешает сосредоточится на работе, важно и то, чтобы он справлялся с работой в условиях многозадачности и мог долго работать без подзарядки. MacBook Air с чипом M1 отвечает всем вышеперечисленным запросам: он тихий, у него действительно высокая производительность, большой объем памяти и хранилища, отличное время автономной работы. Плюс еще и в том, что изображение на нем очень точное и реалистичное, цветовая палитра еще шире, что отлично подойдет для фотографов, видеоредакторов и других профессионалов, которым в работе требуется четкость в цветах.

Вход в систему – по Touch ID, разрешение веб-камеры 720p, удобная клавиатура Magic Keyboard с подсветкой, большой трекпад Force Touch. Изменилась раскладка функциональных клавиш: есть кнопка для поиска Spotlight, упрощающая поиск по системе и в Google, кнопка «Не беспокоить», что очень полезно, когда требуется сосредоточиться на какой-то определенной задаче, и «Диктовка» - я часто наговариваю текст, а не записываю, что упрощает мою работу и экономит время. Обратил я внимание еще на одно большое большое изменение - теперь в MacBook Air нет вентилятора, только алюминиевый радиатор, благодаря чему он не нагревается при нагрузке и работает практически бесшумно. К примеру, играя в достаточно «тяжелую» Fortnite и ей подобные игры, вы не почувствуете нагревания, и это потрясающе!

Производительность Производительность MacBook Air благодаря чипу M1 - просто на высоте, она открывает пользователю принципиально новый уровень возможностей. Я устраивал ему жесткие тесты, запуская одновременно более десятка ресурсоемких приложений одновременно, и он справился с ними блестяще. К примеру, я работал в Photoshop и и серии схожих с ним фоторедакторов, параллельно у меня был конференц-колл по работе в Teams и открыто множество новостных вкладок в Chrome, причем на одной из них я запустил видео в YouTube. Все это время MacBook Air работал плавно и стабильно, и это ощущалось как волшебство. Еще один важный факт, который мне хотелось бы отметить – срок службы батареи последнего MacBook Air на 50 % выше, чем у предыдущей модели. Мой результат – от 10 до 12 часов непрерывного использования ноутбука без подзарядки. Еще один плюс – мгновенный выход из спящего режима. При тестировании заметил и то, что батарея садится не так быстро при использовании таких приложений, как Zoom и ему подобных, которые обычно довольно сильно расходуют заряд.

Экосистема Что очень круто, так это интеграция MacBook с другими устройствами Apple. Например, iMessages и SMS, отправленные с MacBook, отображаются на вашем iPhone и наоборот! А такие функции, как AirDrop и iCloud, позволяют легко обмениваться всевозможными данными, от заметок до паролей, между вашими устройствами. Еще я можно разблокировать MacBook при помощи Apple Watch, начать делать презентацию на MacBook и продолжить ее на iPad, переключать AirPods между смартфоном и MacBook. Что бы мне ни понадобилось, MacBook Air с чипом M1 это умеет. Подытоживая обзор нового MacBook Air с чипом M1скажу, что это самый впечатляющий ноутбук, на котором мне приходилось работать за последние годы, к тому же мне нравится соотношение цены и качества. После недели тестирования я решил, что обязательно его приобрету, тем более до 8 марта купить его можно на выгодных условиях. Если вам нужен мощный и при этом легкий и быстрый ноутбук, выбирайте MacBook Air и не ошибетесь!