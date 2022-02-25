Генштаб Украины рассказал о потерях России в войне

С начала военных действий в Украине потери российских войск по состоянию на утро среды, 2 марта, составили 5840 человек, включая раненых и погибших, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, 200 российских солдат взяты в плен.

Также уничтожена российская военная техника: танки — до 211; боевые бронированные машины — 862 единицы; артиллерийские системы — 85; РСЗО — 40; средства ПВО — 9; самолеты — 30 единиц; вертолеты — 31 единица; автомобильная техника — 355; легкие скоростные катера — 2 единицы; цистерны с ППМ — 60; БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.

При этом отмечается, что данные уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.