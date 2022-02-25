Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину - невозможно

Президент Владимир Зеленский выступил 2 марта с новым обращением к украинцам. Он прокомментировал последние события в войне России против Украины, пишет segodnya.ua.

"Начался седьмой день страшной войны. Войны, которую мы чувствуем все равно. За это время у нас единства больше, чем за тридцать лет. Сначала нам было все равно страшно, потом все равно больно. А сейчас все одинаково. Кроме победы. Кроме правды. Кроме мира. Кроме покоя, к которому мы хотим прийти. Кроме жизней наших людей, за которых мы переживаем. Кроме Украины. За это время мы стали единым целым. Мы многое простили друг другу. Мы полюбили друг друга. Мы помогаем друг другу. Мы боимся друг за друга. Вчера с утра на площади Свободы мы все были харьковчанами. Затем враг снес нас всех ударами по жилым домам в Бородянке. Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве. И мы все снова погибли в Бабьем Яру – от ракетного удара. Хотя весь мир обещает, обещает постоянно – никогда снова", — сказал он.

Зеленский возмутился цинизмом российских властей, которые 1 марта бомбили телевышку и ее окрестности в Киеве. Он обратился ко всем евреям мира, призывая обратить внимание на действия РФ.