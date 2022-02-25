Переговоры России и Украины в среду маловероятны, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник. По данным агентства, их следует ждать ближе к концу недели.

"Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время чтобы прибыть в Беларусь. Сегодня переговоры маловероятны", - сказал источник агентства.

По его словам, "более реалистичные сроки - ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра".

Источник ТАСС также отмечает, что время переговоров сдвигается, но об их отмене речи не идет.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля. После них украинская делегация заявила, что обсуждения идут "тяжело", но "уже без любых обязательных ультиматумов" со стороны России. Российская делегация подробностей также оглашать не стала, сказав лишь, что "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".