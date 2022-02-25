«Мы всё арестуем»: в США расследуют «преступления российских олигархов»

Министерство юстиции США создает рабочую группу для расследования «преступлений российских олигархов», заявил президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу, передает Interfax.

«Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и арестовать ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты. Мы придем за вашими доходами, полученными нечестным путем», - цитирует Байдена The Wall Street Journal.

Как сообщает WSJ, Минюст будет усиленно проверять, какие активы олигархов могут быть связаны с незаконной деятельностью, что позволит правительству США наложить на них арест.