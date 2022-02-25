«Азербайджанские Авиалинии» организует рейсы для перевозки женщин и детей с территории Румынии, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Замминистра отметил, что в 12:00 по местному времени начнется эвакуация граждан Азербайджана из Киева на поезде.

«Они вернутся на родину, перейдя на территорию Румынии через молдавскую границу. Часть граждан будет доставлена из Румынии в Болгарию, а затем через Турцию в Азербайджан», - добавил Мамедов.

Мамедов также подчеркнул, что с первого дня Азербайджан помог эвакуировать из Харькова 180 турецких граждан.