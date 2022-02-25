Вице-премьер РФ: «Масштабы санкций против России было сложно предсказать»

Исполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) остается основным приоритетом, но весь масштаб и глубину нынешних санкций против российской экономики было сложно предсказать, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам коллегии ВПК.

«Весь масштаб и глубину нынешних санкций против российской экономики было сложно предсказать. Но мы прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности, в том числе оборонного комплекса, проводили стресс-тесты. Никакой паники нет. Задача выполнения ГОЗ была и остается приоритетной. В прошлом году ГОЗ был выполнен более чем на 98%. Убежден, что мы имеем все возможности для сохранения таких показателей и в будущем», - цитирует Борисова ТАСС.