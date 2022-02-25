В США подготовлен законопроект об отказе от российской нефти

Группа американских сенаторов-республиканцев подготовила законопроект об отказе США от импорта российской нефти. В совместном заявлении, обнародованном на сайте сенатора Роджера Маршалла, авторы законопроекта призывают США восстановить независимость в сфере энергетики.

"Президенту США Байдену необходимо возобновить производство энергоносителей в Америке... При прежней администрации наша страна была энергетически независимой, но президент Байден изменил курс и превратил такие враждебные страны, как Россия, в автозаправочную станцию Америки", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в 2021 году США ежедневно импортировали из России почти 700 тысяч баррелей нефти. Сенаторы подчеркивают, что с этим нужно покончить, и в качестве решения предлагают увеличить добычу нефти и газа в самих США.