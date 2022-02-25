МИД Беларуси: завершаются последние приготовления к российско-украинским переговорам

МИД Беларуси сообщил, что последние приготовления к переговорам между делегациями России и Украины находятся на завершающей стадии, Минск готов приложить все необходимые усилия.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы сделать все возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются", - написал в среду в Twitter пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.