Украинские военные впервые с 2014 года зашли в Горловку, но пока закрепиться не смогли сми
Украинские военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады действительно зашли в Горловку и нанесли заметный урон противнику. Как передает УНИАН, об этом сообщили военные.
Однако закрепиться в городе бригада не смогла из-за мощной атаки российских военнослужащих.
«Отошли снова. Но это временно! Скоро зайдут и закрепятся», - отметили украинские военные.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 марта украинские военные вошли в город, который был с 2014 года занят российскими войсками.