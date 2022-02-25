Украинские военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады действительно зашли в Горловку и нанесли заметный урон противнику. Как передает УНИАН, об этом сообщили военные.

Однако закрепиться в городе бригада не смогла из-за мощной атаки российских военнослужащих.