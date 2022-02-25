Утром в среду, 2 марта, группа российских войск подошла к городу Энергодар и направилась к блокпосту города, сообщил представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз, передает УНИАН.

Он отметил, что местные жители не пропустили российскую армию. Также сотрудники атомной электростанции вышли на дорогу, чтобы не пропустить российских военных.

Отмечается, что по итогам переговоров местным жителям удалось заставить колонну развернуться и уехать.

Отметим, что в Энергодаре находится Запорожская АЭС – самая крупная атомная электростанция в Европе.