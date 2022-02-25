Минспорта и Федерация продвигают дзюдо в регионы Азербайджана

При организации Министерства молодежи и спорта и Федерации дзюдо Азербайджана в марте-апреле этого года в восьми регионах страны (будут охвачены 54 района и города) пройдут зональные первенства по дзюдо.

Первые турниры пройдут 5 марта в Нахчыване и Гейгеле. Затем юные дзюдоисты померятся силами в Мингячевире (7 марта), Балакене (12 марта), Исмаиллы (14 марта), Гусаре (16 марта), Масаллы (18 марта) и Сумгаите (6-7 апреля).

В первенствах примут участие спортсмены 2008-2010 годов рождения. Призеры турнира получат право выступить в первенстве Азербайджана, которое пройдет 6-8 мая в Баку.

Одна из главных целей Федерации дзюдо Азербайджана – популяризация дзюдо во всех регионах страны и создание системы, при которой массовость позволит выявлять новые таланты. Также одной из задач является пропаганда здорового образа жизни среди юношей и молодежи.

Тем временем женская команда Азербайджана выступит в эти выходные на Открытом Кубке Европы в Праге. В соревновании, в котором ожидается участие дзюдоистов и дзюдоисток из 46 стран, нашу страну представят: Айдан Велиева (48 кг), Айша Гурбанлы (48 кг), Сабина Алиева (52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Айтадж Гардашханлы (63 кг) и Судаба Агаева (70 кг).