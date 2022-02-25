Украинские СМИ: Янукович в Минске. Москва хочет сделать его «президентом Украины»

Бывший президент Украины Виктор Янукович в настоящее время находится в Минске. "Украинская правда" со ссылкой на своего собеседника в украинской разведке пишет, что якобы в настоящее время готовится спецоперация с целью вернуть беглого экс-президента в Украину.

Издание отмечает, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" .

В то же время в разведке не исключают, что в ближайшее время может быть опубликовано обращение от имени Януковича к украинскому народу.